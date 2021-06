Bbc Grosseto, il lanciatore Bulfone al prossimo raduno azzurro Under 23

GROSSETO – Convocazione in azzurro per il lanciatore del Bbc Grosseto Ecopolis Leonardo Bulfone, classe 1998, chiamato per un raduno della nazionale italiana Under 23 che si svolgerà mercoledì pomeriggio, dalle 14, a Parma. Il pitcher, arrivato in Maremma dai Dolphins Anzio nella stagione 2020, ha conquistato nello scorso fine settimana la seconda vittoria stagionale, con una three hit in 5 riprese contro la Panamed Lastra a Signa. Bulfone, che vanta una media pgl di 5.06, ha firmato anche una salvezza contro la Fiorentina alla seconda di campionato.

La convocazione del lanciatore è stata accolta con soddisfazione dallo staff biancorosso nell’anno che ha segnato il ritorno del Bbc ai vertici nazionali.

La nazionale U23 è guidata dal nettunese Alberto D’Auria, coadiuvato da Rolando Cretis, Gianmario Costa, Federico Bassi, Alessandro Bortolomai e Cristian Gnudi. Preparatore atletico Michele Corbi, fisioterapista Massimo Baldi, team manager Gigi Mignola.