Al via la riqualificazione dei parchi gioco della città

GROSSETO – Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle aree gioco dedicate ai più piccoli nei parchi comunali in via Fattori, via Cavalcanti, via Bulgaria.

I lavori, per un valore complessivo di circa 50mila euro, sono eseguiti da Green Service, la ditta aggiudicataria del contratto.

Il primo parco oggetto di intervento è quello in via Fattori: qui, come negli altri parchi individuati dall’Amministrazione, sono previsti lavori che consegneranno ai più piccoli aree gioco più sicure e più innovative.

Si procederà con la sostituzione degli elementi di legno delle staccionate perimetrali che verranno quindi trattate con prodotti specifici anti logoramento. Le attrezzature ludiche saranno revisionate completamente con la sostituzione delle parti logorate, sia quelle in legno che quelle in metallo. Le strutture più usurate verranno sostituite con nuove attrezzature gioco certificate in conformità alle norme UNI- EN vigenti. I giochi saranno inoltre oggetto di interventi specifici di conservazione tramite un trattamento con prodotti specifici delle parti lignee, in modo tale da assicurare alle strutture una resistenza maggiore nel tempo.

La pavimentazione antitrauma, posizionata sotto le attrezzature da gioco, sarà completamente revisionata e sostituita nelle parti più consumate.

“I parchi cittadini sono il luogo di ritrovo per eccellenza e rappresentano una risorsa importante per le famiglie che qui trascorrono molto tempo per permettere ai più piccoli di divertirsi all’aria aperta – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -. Per questo motivo abbiamo previsto un progetto di riqualificazione che toccherà, oltre ai parchi cittadini, anche quelli delle frazioni”.