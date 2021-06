1000 Miglia: modifiche per le linee bus di Tiemme

GROSSETO – Nella giornata di giovedì 17 giugno 2021, per il passaggio della 1000 Miglia, saranno istituiti divieti al traffico a e tra Grosseto e Castiglione della Pescaia: pertanto le linee Tiemme in transito subiranno una serie di variazioni.

Grosseto – Dalle 8 alle ore 18 di giovedì 17 giugno sarà istituito il divieto di transito in via Fossombroni nel tratto compreso tra via Donizzetti e via Amiata; le linee che subiranno variazioni effettueranno deviazione su via dei Mille. Le linee urbane coinvolte sono: g1, g5, g20, g30; quelle extraurbane: 5/G, 6/G, 8/G. Saranno temporaneamente soppresse le fermate di via Fossombroni, via Scansanese/Cottolengo e via Porciatti.

Castiglione della Pescaia – Dalle 10.45 alle ore 17.30 di giovedì 17 giugno sarà istituito il divieto di transito sulle seguenti vie cittadine: corso della Libertà, piazza della Repubblica, via della Libertà, via San Benedetto Po, via Ximenes, piazza Ponte Giorgini, via IV Novembre, via Vespucci, via Ponte Giorgini e Ponte Giorgini fino all’intersezione con via Ansedonia. Le linee urbane in transito che subiranno variazioni sono: c1, c2, c5 (che sarà soppressa per l’intera giornata); mentre le linee extraurbane coinvolte sono la 1/G e la 49D.

Informazioni e contatti – Per informazioni e chiarimenti sui servizi, è possibile contattare telefonicamente il servizio Info Mobilità tramite 199-168182 da cellulare o 800-922984 per chi chiama da rete fissa; è inoltre possibile consultare tutti i dettagli completi delle modifiche in vigore sul sito www.tiemmespa.it o tramite la App Tiemme 2.0 (scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e IOS).