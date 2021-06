Tutti guariti, zero positivi: Il Comune è “covid free”

GAVORRANO – Il comune minerario è “covid free”.

L’amministrazione comunale ha comunicato che sono guariti anche gli ultimi malati di coronavirus del territorio.

Un’ottima notizia dopo un lungo periodo di emergenza sanitaria in cui, per alcune volte, il comune ha rischiato di passare in zona rossa a causa di alcuni focolai sul territorio.

Il picco dei casi si era registrato a novembre con 80 casi contemporaneamente.

«Non mi illudo – commenta il sindaco Andrea Biondi – che tale situazione sarà perpetua, ma non resta che contribuire al massimo ogni cittadino per riuscire nella lotta contro la pandemia, in primis vaccinandosi, secondo rispettando comunque le norme in vigore».