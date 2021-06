L’Arci Manciano si riunisce in assemblea

MANCIANO – L’Assemblea ordinaria dell’Arci Manciano è convocata presso la sede sociale in via Marsala 103 sabato 19 giugno in prima convocazione alle ore 16 e in seconda convocazione alle ore 17.

Oltre all’approvazione del bilancio, anche quest’anno rinviato a causa dell’emergenza sanitaria dalla consueta data che fissava la scadenza al 30 aprile,

l’assemblea dei soci ha il compito di individuare e proporre al Consiglio Direttivo elementi di indirizzo in merito alla politica sociale e culturale del circolo.

“E’ la sede indicata per discutere, sviluppare o definire programmi caratterizzanti che, secondo il nuovo statuto approvato nel 2020, possono segnare l’attività sociale del circolo e improntarne la missione sociale e culturale nella comunità”, spiegano dall’Arci Manciano.