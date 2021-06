La 1000 Miglia arriva in Maremma. Ecco dove passa, gli orari e tutte le strade chiuse

GROSSETO – Mancano pochi giorni alla 39esima edizione della 1000 Miglia, la gara per auto d’epoca che ogni anno attira migliaia di appassionati, conosciuta anche come Freccia Rossa, nata come gara di velocità per poi diventare gara di regolarità.

Il 17 giugno, per la prima volta nella storia della rievocazione della corsa di velocità, transiteranno in provincia di Grosseto i piloti delle 375 auto in gara.

In seguito l’elenco delle variazioni al traffico per il giorno della manifestazione, suddiviso per comuni.

GROSSETO

Dalle ore 8 alle 18 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito e sosta, compresi i veicoli in possesso di autorizzazione Ztl, in:

Corso Carducci, piazza Duomo, piazza Dante, via Ricasoli, piazza del Mercato, piazza Maniscalchi, via Saffi, tratto compreso tra piazza Maniscalchi e via Amiata (ponte), Piazza Caduti di Nassirya, via Fossombroni, tratto compreso tra via Donizetti e via Amiata, via Benesperi.

Al fine di consentire la chiusura al transito, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche alla circolazione:

Dalle ore 12 alle ore 18 e comunque sino a cessate esigenze, l’ingresso e l’uscita dalla Ztl è vietato a tutti i veicoli compresi i possessori di permesso Ztl.

Dalle ore 8 alle 18 e comunque sino a cessate esigenze per i veicoli che transitano nella via Fossombroni all’intersezione con la via Donizetti, è istituita la direzione obbligatoria a destra su quest’ultima via.

Dalle ore 8 alle 18 e comunque sino a cessate esigenze per i veicoli che transitano nella via Donizetti è istituito il senso unico di circolazione, con direzione di marcia verso via Battisti, con l’obbligo di dare la precedenza e di svolta a destra all’intersezione con quest’ultima via.

Il mercato settimanale si svolgerà regolarmente.

GAVORRANO

A Giuncarico l’orario della manifestazione in paese va dalle ore 10 alle 16.30.

La strada sarà chiusa al traffico nel tratto che va dell’arco di via Roma (lato Arci) fino al bivio delle Doganelle.

Si potrà scendere e salire a Giuncarico solo per la via di Ravi.

L’amministrazione consiglia a coloro che hanno necessità di muoversi in quella giornata, di posizionare le auto ai parcheggi della piscina onde evitare tempi di attesa nell’incrocio davanti all’Arci

Tutto il traffico sarà gestito dalle autorità competenti.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

La carovana accederà nel territorio castiglionese in località Grilli e proseguirà in direzione Ampio, transitando sulla strada provinciale n.23 delle Strette, raggiungerà Ponti di Badia e si immetterà sulla provinciale n. 3 del Padule in direzione Castiglione della Pescaia.

Arrivate in paese le auto saliranno per la panoramica, percorreranno via della Pace, viale Kennedy, via Marconi, via Veneto e in prossimità di piazza Dante Alighieri la colonna di macchine farà ingresso in quella che è stata definita la zona rossa, dove dalle ore 10:45 alle ore 17:30 entra in vigore il divieto di transito di tutti i veicoli, incluso autorizzati e disabili, compresi gli incroci e gli accessi privati che si immettono su tali strade che sono: corso della Libertà, piazza della Repubblica, via della Libertà, via San Benedetto Po, via Ximenes, piazza Ponte Giorgini, via IV Novembre, via Vespucci, via Ponte Giorgini e Ponte Giorgini fino all’intersezione con via Ansedonia.

All’interno di questa area sarà consentita la sosta dei veicoli negli spazi delimitati, derogando al pagamento della tariffa e all’obbligo del disco orario. Negli orari di vigenza del divieto di transito, i veicoli circolanti su viale Kennedy, provenienti da Follonica, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra su via della Pace per raggiungere Grosseto o Marina di Grosseto.

I veicoli proventi dalla provinciale. n° l58 delle Collacchie con provenienza da Marina di Grosseto, si troveranno all’interno della “zona gialla” che prevede la chiusura della strada all’altezza di ponte Giorgini, all’intersezione con via Sicilia e via del Maestrale, lasciando però la possibilità di accedere in questa zona solo per la mobilità del traffico locale.

Via Ximenes, piazza Ponte Giorgini, via Vespucci e via Ponte Giorgini, fino al civico n°21, il divieto di sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli sarà in vigore dalle ore 06:00 alle ore 17:30 di giovedì 17 giugno. Nel parcheggio di Piazza ponte Giorgini lo stesso tpo di divieto per i veicoli nella zona iniziale del parcheggio partirà dalle ore 08:00 alle ore 24:00 di mercoledì 16 giugno e per. piazza ponte Giorgini, fino all’intersezione con via Ximenes e via Orsa Maggiore, il divieto entrerà in vigore dalle ore 10:45 alle ore 17:30 del giorno della gara.

MASSA MARITTIMA

Chiusura stradale dalle ore 9.25 dalle 15.30

S.P.153 Strada di Marsiliana – immissione a Schiantapetto nella SS439 – uscita per Ghirlanda – Via Massetana nord – Via Mascagni – Via Verdi – Porta S. Rocco – Via Roma – Corso della Libertà – Piazza Garibaldi – Via Ximenes – Via Massetana sud – S.P. 49 strada provinciale dell’Accesa.