Dalla patente nautica al trekking, tutti i corsi del Summer School per gli studenti del Fossombroni

GROSSETO – L’anno scolastico è andato in archivio, ma il percorso del Fossombroni prosegue anche nei mesi estivi. L’istituto statale di istruzione superiore sta sempre più mettendo la scuola al centro della comunità, con la creazione di spazi di potenziamento delle competenze e il recupero delle relazioni. Così, nei mesi di luglio e agosto, il Fossombroni ha pensato al percorso “Summer School” riservato agli studenti della scuola, attivando una serie di corsi molto utili anche sotto il profilo di un futuro professionale. Solo per gli studenti delle classi quarte, ad esempio, sarà attivato il corso per il conseguimento della patente nautica.

Per gli studenti dalla prima alla terza, invece, saranno attivi altri corsi, come quello di vela, quello per il patentino di pilota di droni, quello di robotica educativa, oltre a quelli di fotografia, cinema, trekking. Un’offerta molto vasta che ha già raccolto adesioni su base volontaria da parte degli studenti della scuola che hanno mostrato entusiasmo per queste possibilità. Le lezioni teoriche si svolgeranno a scuola, con esperti esterni e l’aiuto di docenti interni che avranno funzione di tutor. Le attività in mare, invece, sono programmate su Marina di Grosseto e Porto Santo Stefano.