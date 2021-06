GROSSETO – Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa organizzata dall’stituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea in occasione della Liberazione di Grosseto, in piazza Pacciardi nell’area compresa tra i lati degli edifici comunali ed ecclesiastici e l’aiuola centrale, dalle ore 14 entro le 20.30 del 15 giugno è istituito il divieto di transito e di sosta.

Leggi anche Anpi Grosseto celebra il 77esimo anniversario della liberazione della città

Inoltre per la stessa commemorazione, con la deposizione a Porta Vecchia con l’Anpi della corona alla lapide in memoria dei caduti, è istituito dalle 15 alle 20 il divieto di sosta con rimozione nell’area di parcheggio in piazza Esperanto, in adiacenza a Porta Vecchia, con la soppressione di 13 stalli di sosta a pagamento riservati agli autoveicoli a ridosso delle mura e 7 stalli di sosta a pagamento riservati agli autoveicoli nella fila davanti ivi posti.