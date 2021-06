amministrative2021: il sondaggio su Grosseto. Quale sindaco scegliereste? VOTATE

GROSSETO – Sfida inedita per il comune di Grosseto che per la prima volta si troverà a votare in autunno e probabilmente nel mese di ottobre. Ancora non ci sono certezze sulla possibile data delle elezioni amministrative per il comune capoluogo, ormai da giorni possiamo dire che è iniziato la prima fase della campagna elettorale.

Alcuni candidati sindaco si sono già presentati e noi, così come abbiamo già fatto altre volte e in particolare l’anno passato con le elezioni regionali, vogliamo dare la possibilità ai nostri lettori di esprimere la loro opinione in merito ai prossimi candidati sindaco di Grosseto. Almeno per quanto riguarda quelli che sono in campo fino ad oggi.

Il periodo – Il sondaggio sarà aperto da oggi, lunedì 14 giugno, a domenica prossima, 20 giugno.

La domanda – Quale candidato sindaco votereste alle amministrative del comune di Grosseto? A questa risposta potete scegliere una delle opzioni che abbiamo indicato, cioè i nomi dei candidati attualmente in campo. Li abbiamo messi in ordine alfabetico.