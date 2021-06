GROSSETO – Sei maremmano se dici: «Ah, un te ne ave’».

Questa espressione, quasi un intercalare, la si usa tra maremmani in più circostanze diverse.

Diciamo che è buona per usi vari. Era intercalare delle nostre mamme o nonne quando, parlando con una conoscente, per avvalorare un punto di vista, magari capace di mettere in ridicolo i rispettivi mariti, se ne usciva con questa espressione: “ah, un te ne ave’!”, associato spesso a uno sguardo sperso, come a dire…peggio di così…

Ma questa è anche espressione ironica che ci sta bene per rafforzare, anche qui, una considerazione altrui.

Ad esempio: “Hai visto un bel mondo”, dice uno a un altro come per evidenziare che certo quello non si può lamentare. E un terzo interlocutore rafforza: “Ah, un te ne ave’!”