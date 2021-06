Pareggio in rimonta con la Pistoiese, gli Under 17 del Grosseto ad un soffio dalla vittoria

ROSELLE – Nella penultima di campionato, pareggio in rimonta per gli Under 17 del Grifone, che firmano un 2-2 un po’ stretto contro la Pistoiese. Nel primo tempo arancioni in doppio vantaggio grazie a due disattenzioni dei maremmani, con Coppi e Princiotta che esultano. Reazione del Grosseto con Columbu che dribbla due avversari ma poi tira sul portiere rivale. Accorcia le distanze Di Meglio sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti. Nella ripresa i biancorossi fanno la partita collezionando belle occasioni con Salvadori e Columbu, ma il 2-2 arriva dal tocco di Trombini, subentrato ad un compagno, dopo un batti e ribatti in area sul traversone di Conti. Ancora Trombini pericoloso nel finale. Pistoiese in difficoltà, allo scadere ad un soffio dall’autorete. L’ultima di campionato sarà il match casalingo contro l’ultima Lucchese.

Nell’amichevole al Centro sportivo di Roselle, una Fiorentina in gran forma si impone 6-0 sugli Under 15 di Picardi. Quattro le reti viola nel primo tempo, cui se ne aggiungono altre due nella ripresa. Qualche iniziativa dei torellini, che nel secondo tempo sfiorano il gol col gran tiro da fuori area di Fregoli, parato.

Si chiude senza reti l’amichevole degli Under 14 contro il Pontedera. Gara ben gestita dai grossetani, che tengono testa agli esperti avversari. Alla mezz’ora di gioco, da segnalare il rigore sbagliato da Altini. Nella ripresa Grosseto due volte vicinissimo al gol ma la traversa dice di no a Zauli e Colledan. Forcing degli unionisti, ma il risultato non si sblocca.

Sempre a Pontedera finisce 3-1 per i locali il test match degli Under 13. Primo tempo senza reti, mentre il secondo finisce 1-1 con bel gol biancorosso di Artino su tiro piazzato, da palla attiva; ultimo tempo ai padroni di casa che gonfiano due volte la rete maremmana. Buone giocate per i ragazzi di mister Shaba, che archiviano col sorriso un’altra esperienza importante.

UNDER 17: PISTOIESE-US GROSSETO 2-2

PISTOIESE: Pinochi, Zumpano, Tarantino, De Liso, Cellai, Valdrighi, Coppi, Princiotta, Nesti, Diodato, Kengni. A disposizione: Ferzi, Vezzosi, Frroku, Seghi, Prenga, Bregza, Fiore, Russo. All. Bonavolta.

GROSSETO: Comi, D’Amore (1’ st Loffredo), Sonnini, Falconi (15’ st Bruni), Veronesi, Simi (15’ st Trombini), Cargiolli (40’ st Massa), Begnardi, Columbu, Di Meglio (15’ st Conti), Salvadori. A disposizione: Nadalin. All. Consonni.

ARBITRO: Tundo di Pisa; assistenti Cheli di Pisa e Cerino di Lucca.

RETI: 29’ Coppi, 39’ Princiotta, 45’ Di Meglio, 30’ st Trombini.

NOTE: ammonito Bruni.

UNDER 15: US GROSSETO-FIORENTINA 0-6

GROSSETO: Massellucci, Busetta, Picci, Bojinov, Giraudo, Frediani, Mori, Generali, Guadagnoli, Biliotti, Graffieti. A disposizione: Conti, Peruzzi, Cipollini, Repola, Nardi, Fregoli, Fommei, Giuliani, Manganelli. All. Picardi.

FIORENTINA: Rosini, El Dib, Renda, Deli, Cuomo, Luchesi, Fortini, Vascotto, Pellicanò, Rubino, Pozzoli, Leonardelli. A disposizione: Francini, Conti, Becagli, Ciraudo, D’Amato, Dini, Gianneschi, Martini. All. Capparella.

ARBITRO: Raciti di Siena; assistenti Laganà e Petrakis di Siena.

RETI: Deli, Fortini (2), Pozzoli, Conti, Gianneschi.

UNDER 14: PONTEDERA-US GROSSETO 0-0

PONTEDERA: Salvadori, Ragusa, Leka, Cantini, Altini, Capasso, Bimbi, Panicucci, Santini. A disposizione: Buica, Nezaj, Lo Piccolo. All. Daini.

GROSSETO: Ennached, Capoduri, Coppola, Giangreco, Magnani, Amoroso, Bindi, Colledan, Belletti, Zauli, Ibraimi. A disposizione: Guidarini, Esposito, Giochi, Attilio, Stefani, Tana, Turbanti, Galli, Manu. All. Corti.

ARBITRO: Lombardi di Pontedera.

NOTE: al 30’ Altini sbaglia un calcio di rigore.

UNDER 13: PONTEDERA-US GROSSETO 3-1 (0-0; 1-1; 2-0)

PONTEDERA: Santini, Bonsignori, Fattori, Cerri, Del Granchio, Marchi, Bertelli, Zingoni, Ciampi. A disposizione: Botrini, Bertini, Pozzolini, Calvani, Pelagotti, Diop Serigne. All. Argentesi.

GROSSETO: Musardo, Cantalino, Betti, Mastacchi, Pascolini, Picchianti, Corti, Berardone, Artino. A disposizione: Canuti, Frediani, Picchianti, Margiacchi, Di Domenico, Roggiapane, Gigli, Tosi, Fanciulli. All. Shaba.