Italia Cup Laser, il follonichese Alessandro Fracassi sesto nella classifica generale

FOLLONICA – Punti preziosi in vista della classifica generale per Alessandro Fracassi (Laser Radial) alla tappa di Italia Cup Laser tenutasi a Reggio Calabria. Il laserista, unico tesserato Lni Follonica presente alla manifestazione, ha ben rappresentato il proprio circolo chiudendo sesto in classifica generale della tappa.

All’unica prova disputata durante il primo giorno di regata, in cui Fracassi si aggiudica l’ottavo posto, ne sono seguite altre quattro il successivo, dove un quindicesimo (scartato), un terzo, un nono e un secondo, sono valsi la posizione finale. La buona prestazione, tuttavia, lascia anche del rammarico per non aver regatato l’ultimo giorno dove, secondo il coach Leoni, “i parziali erano a favore di Alessandro. Gli altri avevano gli scarti già bruciati ed erano ancora molto vicini nel punteggio”. Il follonichese era infatti a solo sei punti dal secondo posto, che vedeva a parità ben quattro atleti. “Certo, con i se e con i ma non si fanno le classifiche, però sarei stato curioso di vedere come se la sarebbe giocata in acqua”, prosegue Leoni, “sia per un riscontro tecnico, ma anche per la sua soddisfazione, nel bene o nel male. Purtroppo ha pagato caro un errore fatto nella seconda prova che lo ha fatto retrocedere di sei/sette posizioni. Tuttavia Alessandro riparte da questa manifestazione con maggiore consapevolezza delle sue qualità tecniche e tattiche”.