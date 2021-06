Civitanova Caporetto del Bocciofilo Orbetello: sconfitta e retrocessione

ORBETELLO – Finale amaro quello del Circolo Bocciofilo Orbetello che manca i playout e retrocede direttamente dalla Serie A2. I lagunari guidati da Fernando Fommei salutano la categoria cadendo a Civitanova in un’ultima giornata ricca di sorprese. Proprio la Civitanovese infatti vince il girone superando in extremis Sant’Angelo Montegrillo, in testa da mesi e fermata sul 4-4 dalla Gialletti, mentre Sant’Erminio, fanalino di coda da tempo, batte Cortona e agguanta i playout al fotofinish. Per Orbetello la gara in casa della fortissima squadra marchigiana si mette subito male con un 8-0, 8-1 inflitto da Chiarastella-Sabbatini-Stacchiotti a Besusso-Favia-Pascale.

Sull’altra corsia Tonnicchi tiene contro Rosati, che alla fine però prevale 8-4 nel primo rimontando da 1-4, e 8-6 nel secondo accelerando sul 6-5. Si va dunque al riposo sul 4-0 locale. I lagunari rialzano la testa e vincono i primi due set di coppia: da un lato con Favia-Besusso (8-5 a Sabbatini-Stacchiotti), dall’altro con Tonnicchi-Pascale (8-6 a Rosati-Tosoni). Gli ultimi due set sono lottatissimi, però sono appannaggio dei marchigiani, capaci di dare le zampate finali quando il punteggio era in equilibrio (5-5 e 6-5), festeggiando la vittoria sia della partita che del girone, che consente loro di accedere ai playoff per la Serie A. Si chiude così una stagione difficile per Orbetello, sempre costretta a rincorrere, autrice di buone prove contro compagini attrezzatissime, ma penalizzata dalla difficoltà a chiudere set e incontri.

I risultati della 14esima giornata:

Sant’Erminio Umbrò-Briganti Mangimi Cortona 6-2

Civitanovese-C.B. Orbetello 6-2

Firenze Moda Acquasparta-La Sportiva Castel di Lama 6-2

Sant’Angelo Montegrillo-Bocciofila Gialletti 4-4

La classifica:

Civitanovese 34 (14) (ai playoff)

Sant’Angelo Montegrillo 33 (14)

Firenze Moda Acquasparta 26 (14)

Bocciofila Gialletti 23 (14)

Briganti Mangimi Cortona 13 (14)

La Sportiva Castel di Lama 13 (14) (ai playout)

Sant’Erminio Umbrò 10 (14) (ai playout)

C.B. Orbetello 9 (14) (retrocessa)