38 piante di marijuana in casa: la serra allestita in una stanza

SEMPRONIANO – Una stanza della casa era stata adibita a serra. Qui il giovane coltivava le piante con lampade e filtri.

I carabinieri del Radiomobile di Pitigliano hanno arrestato un giovane di 28 anni originario di Como e residente a Semproniano.

Dopo lunghi sopralluoghi i militari hanno scovato una vera e propria serra artigianale di coltivazione della Marijuana, 38 piante oltre a 700 grammi di foglie già essiccate pronta per l’uso.

In una stanza, adibita esclusivamente alla coltivazione, c’erano delle lampade per fornire la luce a ciclo continuo alle piante, un sistema di areazione composto da filtri per l’eliminazione degli odori sospetti e un impianto di pompaggio di anidride carbonica, necessario all’alimentazione forzata delle piante.

In totale i militari hanno sequestrato 38 piante di marjuana con un’altezza che variava dai 60 cm al metro e circa 700 grammi di marijuana già essiccata. Tutto il materiale, compreso quello adibito a serra, è stato sequestrato e il ragazzo è stato arrestato per produzione e spaccio di sostanza stupefacenti. Ora è ai domiciliari.