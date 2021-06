FOLLONICA – È iniziata tardi, ma ecco che è arrivata l’estate.

Dopo gli ultimi temporali che si sono riversati sulla Maremma nei giorni scorsi, questo fine settimana è proprio il tempo ideale per godersi il mare e, per chi non è ancora riuscito, fare il primo bagno della stagione.

di 24 Galleria fotografica Mare 2021 Foll - Giugno









Tanti residenti, ma anche turisti, oggi hanno “invaso” le spiagge della Maremma, come a Follonica dove si respira già l’aria dell’alta stagione.

Sembra un’ottimo inizio di stagione soprattutto in previsione dei prossimi mesi, in cui le presenze dovrebbero notevolmente aumentare. Infatti, abbiamo chiesto a diversi stabilimenti balneari della città del Golfo che confermano che per il mese di agosto è già tutto esaurito.

Si spera quindi che l’estate 2021 sia davvero la stagione post-Covid che tutti stavano aspettando.

Abbiamo catturato questo sabato in spiaggia con gli scatti di Giorgio Paggetti.