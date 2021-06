Novità per la Lni Follonica: pronte due barche Laser Bahia e nuovi iscritti alla scuola vela

FOLLONICA – Felice sorpresa alla sezione follonichese della Lega Navale Italiana dove, dopo la pausa invernale, alla prossima riapertura della Scuola Vela organizzata dal Gruppo Vela fra gli iscritti vi sono i due figli del sindaco di Firenze Nardella, che sta seguendo il corso per prendere la patente nautica, anch’esso organizzato dalla medesima sezione.

Quest’anno fra le novità vi è inoltre la presenza di due barche classe Laser Bahia, barca collettiva molto versatile, adatta sia per i principianti che per far divertire i più esperti, che ampliano ulteriormente il già ricco parco barche a disposizione degli istruttori velici e dei loro allievi.

La nuova stagione della consueta e apprezzata Scuola Vela si aggiunge alle attività organizzate dalla sezione, soprattutto agonistiche, che nonostante la pandemia non si sono mai fermate durante l’inverno e che continueranno anche in estate, sempre seguendo ogni più stringente precauzione per prevenire la diffusione del Covid-19, con il tradizionale Campionato Sociale a luglio e il Palio Velico di agosto. A settembre poi la tappa conclusiva del Circuito Kinder per gli Optimist e una regata nazionale della classe Contender.