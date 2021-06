Muore durante l’immersione: tragedia in mare

ISOLA DEL GIGLIO – Non c’è stato niente da fare per un uomo di 69 anni, che questa mattina è deceduto durante un’immersione al largo del Isola del Giglio.

Il 69enne, residente a Cervia in provincia di Ravenna, durante l’immersione è stato colto da un malore, proprio mentre stava risalendo in superficie per raggiungere la sua imbarcazione.

Immediato la chiamata dei soccorsi, ma che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.