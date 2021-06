La grande boxe Conti Cavini torna in centro a Grosseto con la finale dei pesi leggeri

GROSSETO – Grande spettacolo della noble art nel centro storico di Grosseto. In Piazza Dante, Rosanna Conti Cavini in partnership con il Comune di Grosseto, nelle figure del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore allo sport Fabrizio Rossi, la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini nella persona di Fabrizio Corsini ed il manager Monia Cavini ripresenteranno alla loro città una grande serata di boxe, che avrà come main event il Campionato Italiano dei pesi Leggeri tra il Campione, da Livorno, Vairo Lenti, e lo sfidante ufficiale, da Trieste, il mancino Luca Maccaroni

Previsto un incontro di alto livello e dal risultato incerto, con il campione che difenderà per la prima volta il titolo da lui conquistato lo scorso 11 aprile a Livorno e lo sfidante che dopo 3 sfortunati tentativi per poco falliti tenterà nuovamente di coronare il suo obiettivo.

Serata che sarà anche l’occasione per il pugile grossetano Simone Giorgetti di arricchire, davanti al suo pubblico, il suo record senza sconfitte e timbrare il cartellino per combattere per il titolo nazionale od oltre entro l’anno. Altro undercard di assoluto livello quello che riguarderà il ritorno a Grosseto, dove si è già esibito con una vittoria per KO, il recente vincitore del Torneo Cinture Tricolori dei pesi Superpiuma, l’imbattuto Christian Gasparri (di Tarquinia, VT). Completeranno il programma della serata altri 2 match Pro che prevedono le performances: dell’imbattuto peso Mediomassimo Riccardo Valentino di Marcianise ed il già campione italiano dei pesi Piuma Nicola Cipolletta di Napoli.

Con molto entusiamo la promoter Rosanna Conti Cavini esprime il proprio pensiero: “Questa volta sono particolarmente emozionata. Per me, la mia famiglia ed i miei amici si tratta di una manifestazione estremamente importante in quanto riguarda l’anniversario 40ennale della nostra attività organizzativa. Un traguardo raggiunto anche grazie alla piena collaborazione ricevuta dalla mia Città nelle persone del Sindaco e dell’Assessore allo sport. Proprio per questo sono orgogliosa di aver potuto festeggiare con un evento così ricco ed importante”.

Continua il felice accordo che la promoter ha raggiunto con la MS Group ed FL Channel che trasmetteranno in simulcast, sia in TV che in streaming, l’intera serata a partire dalle ore 20. Da definire timing e location per la conferenza stampa di presentazione e le operazioni di peso.