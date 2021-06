MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo ha assegnato per i prossimi 5 anni (rinnovabili di altri 5) la gestione della ex Casa Cantoniera di Frassine di proprietà comunale, che ha permesso di inaugurare la messa in esercizio di una nuova attività: “Al Bivio Wine Bar, minishop e infopoint di Rita Rotili e Giovanni Ciardo. Il Comune di Monterotondo Marittimo completa così il percorso avviato per garantire l’apertura di un emporio polifunzionale alla frazione di Frassine che era sprovvista di qualsiasi attività commerciale.

“Siamo orgogliosi dell’obiettivo raggiunto – commenta il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – il Comune ha acquistato l’immobile fatiscente dal Demanio e lo ha ristrutturato completamente, compresi gli allestimenti interni, per riportare a nuova vita l’ex Casa Cantoniera, con l’obiettivo di utilizzare questi spazi per dare risposte in termini sociali e di servizio alla frazione. Con l’inaugurazione della nuova attività completiamo il percorso raggiungendo l’obiettivo preso durante la campagna elettorale. Adesso la frazione di Frassine ha un bar, un punto di ristoro, un negozio di vicinato andando ad eliminare alcuni dei disagi della frazione, ma anche una sala dove organizzare feste, riunioni e corsi di formazione. La struttura, inoltre, è importante dal punto di vista turistico: svolgerà, infatti, una funzione di infopoint e prima accoglienza, trovandosi tra l’altro lungo il percorso che porta al Santuario di Frassine che dista poche centinaia di metri. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo impostato la gara per la concessione, dando larghissima rilevanza all’offerta tecnica. Prima i bisogni della comunità!”

di 15 Galleria fotografica Centro polifunzionale Frassine









I gestori che hanno vinto la gara del Comune di Monterotondo Marittimo sono entusiasti di iniziare questa nuova attività: “Al Bivio – afferma uno dei titolari, Giovanni Ciardo – offrirà generi alimentari e beni di prima necessità. Saremo anche un bar merenderia, aperto dalla mattina per le colazioni, a pranzo per piatti veloci, fino all’aperitivo e alla cena. Il Comune di Monterotondo Marittimo ha previsto inoltre l’allestimento di uno spazio polivalente che potrà all’occorrenza accogliere feste, ma anche riunioni, degustazioni dei prodotti locali o corsi di formazione organizzati dalle associazioni locali. All’esterno oltre all’ampio parcheggio è presente un punto di ricarica per e-bike a pedalata assistita, in quanto ‘Al Bivio’ si trova proprio su uno dei percorsi cicloturistici di Monterotondo Marittimo. Saremo infine un infopoint turistico fornendo le informazioni di base ai visitatori del nostro territorio e tenendo esposti i materiali informativi su tutta l’area delle Colline Metallifere.”