Bbc Grosseto ridotto all’osso per la trasferta contro il Lastra a Signa

GROSSETO – Girone di ritorno della fase di qualificazione per il Bbc Ecopolis Grosseto con la terza trasferta di fila, sul diamante dei Lancers Lastra a Signa. I biancorossi si presentano al cospetto della formazione fiorentina con un organico ridotto all’osso. Il manager Jairo Ramos dovrà infatti fare a meno dei lanciatori Kevin Sosa e Junior Oberto, dell’esterno Francesco Faccendini. In garauno non ci sarà nemmeno il terza base Riccardo Gentili, in campo comunque nel confronto pomeridiano, mentre l’esterno centro Gabriele Chelli è in forte dubbio per il dolore ad una gamba. “Posso solo anticipare – dice Jairo Ramos – che i partenti saranno Cozzolino e Amoroso. Il resto della rotazione verrà decisa durante la giornata”.

L’unica nota positiva è che torna a disposizione Angel Marquez, utilizzato per 1,1 riprese nell’amichevole vinta mercoledì scorso contro la nazionale under 18.

La probabile formazione dell’Ecopolis: Cozzolino e Amoroso lanciatori; Sarrocco (Biscontri) ricevitore; Sgnaolin, Proietti Petretti, Fiorentini (Gentili), Ferretti interni; Mercuri, Riccucci (Chelli), Ginanneschi esterni; Maggio battitore designato.

Nelle gare d’andata successo della compagine maremmana per 10-4 e 13-1 (7°).

Il programma del 4° turno: Fiorentina-San Marino; Panamed Lastra a Signa-Ecopolis Grosseto (dir. su Firenze Viola Super Sport, ch. 196 alle 11 e alle 15)

Classifica: San Marino Baseball 1000 (6-0); Ecopolis Bbc Grosseto 500 (3-3); Fiorentina 333 (2-4); Panamed Lancers 167 (1-5).