Rpa sarà presente alle elezioni: «Le cose importanti le decideremo con assemblee popolari»

ORBETELLO – «Presenteremo una lista civica alle amministrative dell’autunno nel comune di Orbetello» ad affermarlo Luciano Mattarelli, coordinatore Costa d’Argento di Rpa, Raggruppamento politico autonomo.

«C’è già il candidato sindaco e la lista è pronta all’ottanta per cento. Mancano solo un paio di nomi da inserire dai quali stiamo aspettando l’ok definitivo. I punti principali sono i 13 punti già pubblicati, da integrare con gli input della cittadinanza. A brevissimo pubblicheremo simbolo, nome del candidato sindaco e nomi dei candidati consiglieri».

«Posso anticipare che ci siamo orientati su persone che provengono dalle professioni, dai territori e dalla società civile.

La lista non avrà riferimenti né legami con partiti politici e quindi dialogherà con tutti. Qualora dovesse essere vincente quindi non si farà problemi ad attuare progetti buoni per la comunità, anche se proposti da altre liste, anzi ne chiederà alle stesse il concorso, anche se esse fossero in opposizione» prosegue Mattarelli.

«Noi abbiamo questa “nuova” visione dell’amministrazione locale e vorremmo attuarla con il concorso e la partecipazione dei cittadini. In caso di grosse tematiche da affrontare indiremo un’assemblea pubblica per capire l’orientamento della maggioranza dei cittadini e poi dagli stessi avremo indicazione di quale strada da seguire sia la migliore da seguire. Siamo utopici? Siamo sognatori? Noi ci vogliamo provare».