I futuri capitani alle prese con i simulatori di navigazione

PORTO SANTO STEFANO – Dopo più di un anno di emergenza pandemica, il mondo della scuola rimane al centro della discussione che ha coinvolto le istituzioni e l’opinione pubblica. Molte delle attività didattiche regolarmente svolte negli Istituti ha subito uno stop, con la didattica integrata che, necessariamente, ha creato una distanza non solo tra studenti e lezioni curricolari, ma anche tra studenti e tutte quelle attività formative che danno un contributo importante alla crescita individuale.

Ora che l’emergenza sembra essere sotto controllo, anche il Nautico https://nautico.daverrazzano.it/ si riattiva per riprendere, in sicurezza, il percorso completo che porta alla formazione di Allievo Ufficiale: gli alunni della classe terza opzione CMN – Conduzione del mezzo (ex Capitani), guidati dai professori di Scienze della Navigazione Andrea Fortuna e Bruno Felleca e con l’ausilio della professoressa Rita Montella, tornano a sperimentare la conduzione di un mezzo navale, interpretando ai vari simulatori i diversi ruoli in plancia (comandante, ufficiale di rotta, radarista, marconista) e dunque svolgendo le stesse mansioni che avrebbero a bordo di una nave.

Gli aspiranti allievi ufficiali di Marina Mercantile tornano quindi ad avere la possibilità di mettere in campo le conoscenze acquisite nel corso delle lezioni, confrontandosi con le difficoltà di manovra, di comunicazione in lingua straniera e di gestione dei comandi, e integrando il tutto in un contesto sociale che simula il mondo lavorativo, ma che permette loro di ritrovare, dopo un periodo così lungo, l’appoggio e la battuta del compagno di classe, il sostegno e il sorriso del docente, il senso di appartenenza e il calore del gruppo anche al di fuori dell’aula di studio.

Per una scuola a tutto tondo che, speriamo, continui a rimanere al centro della discussione, anche e soprattutto al termine dell’emergenza.