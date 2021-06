Contributi per le famiglie con minori disabili: ecco come fare domanda

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima ricorda che c’è tempo fino al 30 giugno 2021 per presentare la richiesta del contributo regionale a sostegno dei nuclei familiari con minori disabili.

Il genitore e il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana in modo continuativo dall’1 gennaio 2019 e il nucleo familiare deve avere un valore Isee non superiore a 29.999 euro.

Il contributo annuale è pari a 700 euro per ogni minore disabile in presenza di una accertata condizione di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Ai fini dell’erogazione è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.

L’istanza di concessione del contributo deve essere presentata dalla madre o dal padre o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a condizione che questi faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile.

Il modulo di domanda e tutta la documentazione sono scaricabili dal sito internet del Comune al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/assegno-di-maternita/contributi-a-favore-delle-famiglie-con-figli-minori-disabili-legge-regionale-toscana-n-82-del-28122015/

In alternativa il modulo di domanda può essere richiesto direttamente presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Massa Marittima, al piano primo, in piazza Giuseppe Garibaldi 10, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 17.

La domanda di contributo va presentata al Comune di Massa Marittima entro il 30 giugno nei seguenti modi: tramite pec all’indirizzo comune.massamarittima@postacert.toscana.it o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Comune di Massa Marittima, piazza Giuseppe Garibaldi 10, 58024 Massa Marittima; oppure consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 17.

Info: 0566906246