Nuova iniziativa della Pallavolo Grosseto: una domenica per far provare il volley

GROSSETO – Nuova iniziativa della Pallavolo Grosseto riguardante il settore giovanile S3. “Grazie al Comune di Grosseto e alla Federazione – ha diramato la società – domenica 13 dalle ore 10 ci sarà la prima iniziativa ad hoc per bambine nate negli anni dal 2009 al 2015. L’iniziativa è aperta a tutti e si svolgerà nel parco di Via Europa di fronte alla Uisp. Vi aspettiamo con tantissimi regali per provare la pallavolo”.