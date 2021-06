Il sindaco attacca l’opposizione: «Inadeguata, totalmente nel pallone»

ORBETELLO – “Ancora una volta l’opposizione dimostra di essere totalmente nel pallone”, così il sindaco Andrea Casamenti risponde agli attacchi della minoranza.

“Neanche si erano accorti che mancava un atto – prosegue – e questo dimostra la grande inadeguatezza amministrativa di questa opposizione.

Proprio per tutelarli nel rispetto dei tempi abbiamo rinviato il Consiglio Comunale di qualche giorno per dargli modo di conoscere l’atto mancante. Ora comprendiamo perché Luca Aldi fu estromesso da assessore al bilancio; dopo tanti anni ancora non sa che tali atti sono di diretta competenza degli uffici burocratici che avevano dato una diversa interpretazione.

Mi sono accorto dell’errore e l’ho fatto presente risolvendo così la questione. Ogni giorno ci accorgiamo di come questa opposizione sia inconsistente”, conclude.