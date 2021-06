Estate 2021: solo un lettore su tre partirà per le vacanze

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale.

Con l’arrivo dell’estate, vi abbiamo chiesto se andrete in vacanza, e, se sì, dove e con chi.

Solo il 36,6% ha risposto che si sposterà dalla propria casa per raggiungere altre destinazioni durante le vacanze estive. Di questi, il 96,8% ha dichiarato che rimarrà in Italia. Mentre il 3,2% ha affermato che si recherà all’estero, ma sempre all’interno dell’Unione europea (Spagna, Portogallo, Francia).

Il 19,4% di coloro che hanno risposto al nostro Instapoll opterà per la montagna, mentre oltre l’80% andrà al mare. Tra le mete più gettonate, oltre a quelle toscane, la Sardegna (16,1%). Il 29% dei partecipanti al sondaggio ha infatti detto che rimarrà in Toscana. La destinazione toscana più ambita per i maremmani è l’Isola del Giglio (12,9%).

Infine, per quanto riguarda la compagnia, a vincere su tutti è la famiglia. Il 59,4%, infatti, ha risposto che andrà in vacanza con i propri cari. Il 28,1% dice che si sposterà con gli amici, mentre il 27% andrà in vacanza con il proprio partner.