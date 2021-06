Torna il Triathlon a Marina ed è sold-out per l’evento del 12 e del 13 giugno

MARINA DI GROSSETO – Finalmente torna il triathlon in Maremma con la prova di Sprint e Olimpico ed è subito sold-out: sul velocissimo percorso di Marina di Grosseto, nella classica kermesse patrocinata dal Comune di Grosseto, il limite di 200 atleti è stato abbondantemente valicato e solo grazie allo sforzo dell’organizzazione targata SBR3 si è deciso di alzare il tetto a 250 posti ormai esauriti su entrambe le gare.

Come nelle edizioni precedenti la prova su distanza Olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km bici, 10 km di corsa) si svolgerà il primo giorno, sabato 12 giugno ed aprirà i lavori organizzativi per precedere lo Sprint di domenica 13 giugno sulla metà della distanza.

La gara di Rank Nazionale, quella di Marina di Grosseto, è valida anche come prova di Coppa Toscana e domenica pomeriggio, 13 giugno, vedrà disputarsi anche la gara Giovanile. Marina di Grosseto attende quindi intorno ai 650 atleti più gli accompagnatori e gli addetti ai lavori, per circa 1000 presenze stimate nella due giorni che avrà come base il bagno Rosmarina di Marina di Grosseto.

L’evento è stato possibile anche grazie alla partnership con nomi forti dell’imprenditoria locale quali Conad, Estra e Banca Tema.

“Disciplina ferrea, determinazione e tanta passione: sono questi gli elementi che contraddistinguono gli atleti che praticano il Triathlon – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Fabrizio Rossi, assessore allo Sport -. Per la nostra Amministrazione è davvero un onore ospitare sul territorio una competizione così affascinante e sfaccettata e non vediamo l’ora di vedere tutti gli atleti in azione!”

“Non potevamo far mancare a questo prestigioso appuntamento sportivo con il triathlon il nostro sostegno – ha dichiarato Francesco Macrì, presidente di Estra -, una disciplina multidisciplinare di resistenza dove occorrono grandi doti atletiche e una notevole preparazione tecnica. Estra, multiutility dell’energia che da anni è impegnata a sostenere lo sport, massima espressione dell’energia umana applicata all’azione, trova in questo binomio tra energia e sport i propri stessi valori.”

Ultima, ma non in termini di importanza, la collaborazione con l’associazione degli stabilimenti balneari con i quali è stato raggiunto un accordo sul percorso al fine di diminuire al massimo i piccoli ritardi alla circolazione possibili per le modifiche al traffico.