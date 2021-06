Spettacolo tutto nel finale per il campionato Fireball: trionfano Stefanini e Borzani

FOLLONICA – Si è concluso il 52° Campionato Italiano Classe Fireball, ben organizzato dalla LNI di Follonica.

Sono stati tre giorni assai complessi per il meteo in continua variazione che ha molto impegnato il Comitato, ben diretto dall’alessino Giuseppe Tezel coadiuvato dalla ormai rodata organizzazione locale. Il primo giorno, venerdì 4 giugno, una prima prova con vento leggero ma costante seguita da una prolungata bonaccia che ha costretto il Comitato di Regata a interrompere una prova già iniziata per poi procedere ad una terza prova con riduzione di percorso. Il secondo giorno ancora vento debole che comunque consente ancora due prove; infine finalmente il terzo giorno il Golfo si ricorda le sue caratteristiche migliori e regala ai concorrenti tre belle prove con uno scirocco robusto e mare formato. Dominatori del campionato Stefanini e Borzani, gardesani, con 5 primi nelle sette prove disputate che precedono Brescia- Puppo di Genova e Zorzi – Bordon.

Parallelamente si è svolta anche la Regata Nazionale della Classe 4000 con cinque prove disputate; vincitori incontrastati Colombi-Puntello di Marvelia, davanti a Mirabile-Canese di Trevignano e Crimini-Ranellucci di Como.

La stagione agonistica della Lega Navale di Follonica continuerà a luglio con il consueto Campionato Sociale e ad agosto con il tradizionale Palio Velico del Golfo. A settembre poi la tappa conclusiva del Circuito Kinder per gli Optimist con un’aspettativa di circa 300 imbarcazioni. Concluderà poi la ricca stagione sportiva 2021 una regata nazionale della classe Contender.

In attesa delle prossime regate da metà giugno riprenderanno i corsi estivi di scuola vela per bambini e ragazzi sempre più apprezzati dai follonichesi e dai tanti ospiti estivi.