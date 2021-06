Pacchetto scuola: c’è la graduatoria provvisoria

PIOMBINO – È stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei partecipanti al bando per ottenere gli incentivi economici previsti dal Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2021-2022.

I contributi, erogati annualmente dalla Regione Toscana per sostenere le famiglie in stato di disagio economico e sociale e contrastare l’abbandono scolastico, sono finalizzati a sostenere le spese necessarie per l’acquisto di libri, altro materiale didattico e servizi scolastici.

Il Pacchetto scuola è destinato a studenti iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.748,78 euro, residenti nel Comune di Piombino e di età non superiore ai 20 anni. L’importo del contributo può variare da un massimo di trecento, fino a un importo minimo di centottanta euro.

La graduatoria è consultabile all’indirizzo:

www.iswebcloud.it/download/allegati/195/211591115191O__Ograduatoria_provvisoria_pubblicabile_Allegato_B.pdf

Si ricorda che i dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione (dal giorno 09/06/2021 fino alle ore 24:00 del giorno 23/06/2021), seguendo le istruzioni riportate nel bando all’indirizzo:

www.iswebcloud.it/download/allegati/195/211191047271O__Oallegato_A_bando_pacchetto_scuola_2021_2022_def.pdf