Lavori sulla rete fognaria: possibili disagi alla viabilità

PORTO SANTO STEFANO – Porto Santo Stefano (Monte Argentario), lavori di miglioramento infrastrutturale su un tratto di condotta fognaria.

Durante le fasi di finitura per l’intervento in via Martiri di Ungheria e via Cappellini, anche a seguito dell’emergere di alcune situazioni che l’amministrazione comunale ha segnalato ad AdF e che l’azienda ha subito accolto, attivandosi per la loro soluzione, è stata riscontrata l’esigenza di effettuare ulteriori lavori per il miglioramento infrastrutturale di quel tratto di rete fognaria. Tali lavori interesseranno sia via Martiri di Ungheria che il parcheggio Iacovacci, pertanto nei prossimi giorni si potrebbero verificare disagi logistici in tali zone.

“Tra noi e AdF c’è una forte sinergia e collaborazione – commenta il sindaco di Monte Argentario Franco Borghini –. Ringrazio l’azienda per essere sempre pronta ad accogliere le nostre segnalazioni e a risolverle con rapidità, a vantaggio di tutti i cittadini e della collettività”.