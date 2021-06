Formula “next gen” per l’ultimo appuntamento del tennis Uisp: tutti i vincitori

GROSSETO – Ancora protagonista il tennis Uisp nei campi di viale Europa. Spettacolo con il primo rodeo a specchio maschile e femmine amatoriale: vincono Gabriele Guerri, Lorenzo Zucchi, Carlotta Capanelli e Alina Manolescu.

La formula era quella “next gen” , 2 set a 4 game con long tiebreak a 10 punti al posto dell’eventuale terzo set e killer point, sul quaranta pari.

La partecipazione è stata molto ricca con giocatori provenienti anche da Milano, Ribolla e Prato. Nel singolare maschile in finale arrivano Gabriele Guerri e Luigi Giacopelli dopo aver sconfitto Tiziano Vergari per 4 a 1 e 4 a 2 e Lamberto Pieraccini per 4 a 1 e 4 a 1, nel tabellone A. La spunta Guerri dopo un primo set vinto per 5 a 4 e il secondo 4 a 1.

Nel tabellone B dominio milanese: Lorenzo Zucchi ha la meglio su Leonardo Bellini per 4 a 2 e 4 a 2; semifinalisti Enrico Terenzi e Riccardo Ciacci.

Nel torneo femminile grande equilibrio con match giocati ad ottimo livello. Vince Carlotta Capanelli su Paola Tugurel dopo aver annullato un set point sul 4 a 4. Le semifinaliste sono Chiara Pulvirenti e Rosaria Ceraolo. Nel torneo femminile B vittoria della milanese Alina Manolescu su una stanca Rachele Santelli per 4 a 2, 4 a 1. In semifinale si arrendono Francesca Faenzi e Cinzia Ciacci.

Presenti all’evento anche i maestri del circolo Uisp Ezio Scali, che ha premiato i partecipanti, e Vincenzo Spadafina.