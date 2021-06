Chiusura in grande per le atlete della Ginnastica Grifone ai nazionali Uisp

GROSSETO – Gli ultimi tre giorni di gara del Campionato Nazionale UISP Ritmica 2021 portano ancora medaglie e buone posizioni alle ginnaste della Asd Ginnastica Grifone. Titolo di campionessa italiana per Sabina Sachsenmayer specialità combinata corpo libero/cerchio cat. MiniPrima Base Esordienti, mentre Melissa Maggio è vicecampionessa italiana specialità nastro MiniPrima Elite Junior. Stesso risultato per Alice Duchi nella specialità palla MiniPrima Elite Senior. Nono piazzamento per Giulia Tasselli nelle clavette MiniPrima Elite Junior.

Caterina Dottori e Viola Verdi si sono classificate ottave nella MiniPrima coppia J/S specialità palla/nastro. Due sesti posti per Gaia Scorza nel corpo libero e nel cerchio MiniPrima Elite Allieve, mentre Elisa Favilli chiude al nono posto nel corpo libero e al dodicesimo nel cerchio cat MiniPrima Elite Allieve. Settime infine Manuela Bindi e Nicole Borracelli, rispettivamente nella specialità palla cat MiniPrima Elite Esordienti e nelle clavette cat MiniPrima Elite Esordienti.