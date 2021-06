Chiamano i carabinieri per una lite in famiglia e gli trovano la droga in casa

FOLLONICA – Sei piante di marijuana, tra i 50 e 100 centimetri. Sono state sequestrate dai Carabinieri della Compagnia di Follonica in un appartamento nel comune del Golfo.

Tutte era partito da una telefonata: un uomo aveva chiamato i militari al culmine di una lite con la moglie. L’ex marito doveva prendere possesso della casa, assegnatagli dal tribunale a seguito della separazione tra i due, ma la donna non voleva andarsene.

Una volta calmati gli animi i Carabinieri hanno notato una serie di piante in vaso, piante di canapa indiana, alte e ben tenute, che non erano decisamente piante ornamentali. La donna, 45 anni, è stata denunciata per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Le piante sono state sequestrate.