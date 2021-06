Amichevole di lusso per il Bbc Grosseto contro la Nazionale Under 18

GROSSETO – Il Bbc Ecopolis Grosseto torna in campo mercoledì sera alle 20 allo stadio Jannella per disputare una partita amichevole contro la nazionale italiana under 18, guidata da Francesco Aluffi, coadiuvato anche da Stefano Cappuccini e John Cortese. I biancorossi di Jairo Ramos Gizzi effettueranno una sorta di rifinitura in vista della trasferta di domenica a Lastra a Signa.

Tra i ventisei azzurrini chiamati per questo raduno in vista degli Europei di Macerata e Montegranaro ci sono ben quattro tesserati per il Bsc Grosseto, leader del girone D di serie B con 5 vittorie e una sconfitta: il lanciatore Gabriel Brzezinski, l’esterno Francesco Cappuccini, classe 2003, e gli interni Diego Luciani e Niccolò Funzione, classe 2004.