GROSSETO – Scontro tra un’auto e una moto a Grosseto in via Castiglionese intorno alle 16. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Il motociclista, un ragazzo di 25 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia.