PUNTONE – Proseguono a pieno ritmo i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio di via delle Collacchie, l’intervento che rivoluzionerà la viabilità della frazione.

Grazie alla bella stagione il cantiere sta lavorando senza ritardi, inoltre non dovrebbe interferire con i flussi di traffico previsti per la stagione turistica. Entro l’estate la rotatoria dovrebbe essere operativa e il semaforo rimosso.

Contemporaneamente è in corso anche la riqualificazione di piazza Dani dove saranno create le opere di supporto alla nuova viabilità, tra cui i percorsi pedonali e la nuova illuminazione.

Una volta conclusa questa prima parte dei lavori, il cantiere si sposterà all’incrocio tra via della Dogana e via delle Collacchie dove verrà realizzato il sottopasso ciclopedonale e verrà modificato l’assetto dello svincolo per renderlo più sicuro. L’ultimo step riguarderà invece la riqualificazione di viale Garibaldi: la strada che affianca la Fiumara avrà un look completamente nuovo e diventerà il cuore della frazione.

«I lavori stanno procedendo come da programma – dichiara il consigliere comunale con delega all’urbanistica Cesare Spinelli –. Chiediamo ai cittadini di pazientare ancora per poco: ringrazio la direzione lavori e la ditta per la serietà, la professionalità e velocità con cui stanno procedendo. Presto Il Puntone avrà un aspetto completamente rinnovato».

Abbiamo seguito i lavori con le foto di Giorgio Paggetti