Finale Cadetti, il judoka Francesco Crociani numero uno in Italia

GROSSETO – Alla finale nazionale Cadetti, straordinaria vittoria per il maremmano Francesco Crociani del Judo Grosseto, campione Italiano nella categoria kg. 46.

Gara emozionante ma mai in affanno dove Francesco nonostante regalasse molti kg di differenza ai suoi avversari (come ampiamente evidenziato dalla foto della finale) con una tenacia e tecnica da vero campione non ha dato scampo ai suoi avversari.

La commissione tecnica Nazionale ha evidenziato la sua gara inserendo Francesco tra i 4 migliori atleti della competizione. Con questo risultato, il giovane atleta del Judo Grosseto si aggiudica anche la cintura nera.