Coronavirus: un altro morto in Maremma. Otto nuovi casi e otto guariti

GROSSETO - C'è un altro morto per Coronavirus in Maremma: si tratta di una donna di 81 anni, deceduta all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono invece otto i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le 14 del 7 giugno e le 14 di oggi, 8 giugno (ieri nove). Degli otto nuovi positivi, quattro sono nel Comune di Grosseto e quattro ad Arcidosso.

Il numero di test effettuati tra le 14 di ieri e le 14 di oggi nel grossetano è 552 (ieri 234). Tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e numero di tamponi effettuati) in calo: oggi è pari a 1,4% (ieri 3,8%).

Le persone positive in carico alla Asl sono 349 (ieri 360), i guariti otto.

Sono 26 i ricoverati all'Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri 27), 21 dei quali nel reparto di degenza Covid (come ieri) e cinque in terapia intensiva (uno in meno di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 27 Provincia di Arezzo 13 Provincia di Siena 5 Provincia di Grosseto 8 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 5 2 3 - 1 2 Grosseto 2 2 2 1 1 - Siena 2 2 1 0 - - 9 6 6 1 2 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 31 mag Martedi 1 giugno Mercoledì 2 giugno Giovedì 3 giugno Venerdì 4 giugno Sabato 5 giugno Domenica 6 giugno Lunedì 7 giugno Martedì 8 giugno Arezzo 9 24 15 16 8 14 13 6 13 Siena 14 5 19 11 5 14 13 4 5 Grosseto 4 12 18 13 11 14 26 9 8 Totale Asl Tse 27 41 52 40 24 42 52 19 26

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 4 Grosseto 4

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 14 TI San Donato Arezzo 8 Degenza Covid Misericordia Grosseto 21 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 775 Provincia di Siena 662 Provincia di Grosseto 552

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 436 Provincia di Siena 372 Provincia di Grosseto 349

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 307 Provincia di Siena 320 Provincia di Grosseto 320

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 775 Provincia di Siena 874 Provincia di Grosseto 542

Guariti Provincia di Arezzo 28 Provincia di Siena 19 Provincia di Grosseto 8