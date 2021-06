Coronavirus in Italia: 1.896 nuovi casi e 102 morti. Continua il calo dei ricoveri

GROSSETO - Sono 1.896 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 1.273). Sale a 4.235.592 il numero di casi totali dall’inizio dell’epidemia. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 102 (ieri 65), per un totale di 126.690 vittime da febbraio 2020.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 8 giugno 2021" su Spreaker.

Sono stati effettuati 220.917 (ieri 84.567). Cala il tasso di positività, pari allo 0,9% ( ieri 1,5%).

Sul fronte della pressione sanitaria, il bollettino giornaliero registra 17 nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri 25), con un numero di persone ricoverate in rianimazione pari a 688 (ieri 759). Anche per i ricoveri ordinari si registra una diminuzione: oggi sono 4.685, contro le 4.910 di ieri.