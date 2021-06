Al via i lavori per la pavimentazione a Montepescali: intervento da 110mila euro

MONTEPESCALI – Al via i lavori di completamento della pavimentazione in cotto di piazza del Baluardo a Montepescali, fino al muro di parapetto perimetrale, per un importo complessivo di 110mila euro. La nuova pavimentazione, in sostituzione di quella in ghiaia, riguarderà una superficie di 275 mq.

L’intervento prevede anche la manutenzione dei corrimano in ferro delle gradinate e delle rampe, la sostituzione dei mattoni rovinati dall’uso, la pulizia generale dell’area, la sistemazione di chiusini, caditoie e griglie e la posa in opera di 11 nuovi dissuasori in sostituzione delle attuali fioriere.

“Questa zona di Montepescali, così come tutti il resto della frazione, riveste un particolare valore storico e culturale, tipico dei nostri borghi antichi – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale – Questa peculiarità è apprezzata da tutti coloro che scelgono di visitare il nostro territorio. Con questo intervento vogliamo riqualificare il cuore di Montepescali, la piazza del Baluardo, spesso teatro di eventi soprattutto nel periodo estivo. Confermiamo così l’attenzione verso le nostre frazioni, anche in un’ottica di ripartenza e di rilancio dal punto di vista turistico”.