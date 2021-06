ULTIMORA – Incidente sulla Senese, code anche in galleria

CASAL DI PARI – Il traffico sta subendo rallentamenti sulla Grosseto Siena per un incidente che si è verificato nel tratto compreso tra la galleria di Casal di Pari e il ponte del Petriolo in direzione nord, nel comune di Civitella Paganico.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una vettura che, per cause ancora da stabilire, ha sbandato ed è finita contro il guard rail. Sul posto tra l’altro è in atto un forte temporale.

Per questo motivo si è formata una cosa di auto che inizia già dentro la galleria. Si raccomanda la massima prudenza.

(notizia in aggiornamento)