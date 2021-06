Sei ore delle Morette, due titoli nazionali per i biker della V02 Cycling Team

GAVORRANO – Vo2 Cycling Team protagonista all’Endurance Tour a Larciano, gara di cross country che poi proseguiva come endurance. La società affiliata Uisp è stata protagonista alla 6 Ore delle Morette di mountain bike, valida anche come campionato nazionale Uisp endurance. Tiziano Lori, M1, ha centrato il titolo tricolore endurance vincendo anche la sua categoria nella gara cross country. Riccardo Rocchi ha vinto invece il titolo nazionale endurance nella categoria M4. Bravo anche il giovane Alessandro Pecchia, terzo di categoria tra gli Allievi nel cross country. Per la neonata Vo2 Cycling Team ottimo terzo posto nella classifica a squadre.