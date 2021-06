Riparte lo sport a Scarlino: inaugurata la nuova gestione

SCARLINO – Una giornata di festa con tanti giochi per bambini e un esercito di ragazzi che hanno animato gli impianti sportivi di Scarlino Scalo, la cui gestione è stata affidata all’ Asd Golfo Rugby Scarlino.

Sabato pomeriggio il taglio del nastro con la presenza del sindaco Francesca Travison e il consigliere comunale con delega allo sport, Giacomo Papini.

«Dopo la pandemia l’associazione Asd Golfo Rugby Scarlino ha ripristinato gli impianti sportivi e riaperto il bar – spiega il sindaco Francesca Travison -; finalmente è di nuovo a disposizione dei cittadini uno spazio importante per la socialità e per lo sport».

Oltre al campo da rugby, l’area include anche un campo da calcetto, un campo da tennis, degli spogliatoi con magazzino, un campo da bocce, un bar per i soci e l’area per le sagre che ora potranno tornare un punto di riferimento per tutto il paese.