Il podcast del 7 giugno – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 7 giugno 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 160 su 6.427 test di cui 4.994 tamponi molecolari e 1.433 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 2,49% che corrisponde al 6,1% sulle prime diagnosi.

E da stasera novità importante per il coprifuoco che si sposta dalle 23 alle 24. S potrà quindi stare fuori casa e circolare liberamente dalle 5 alla mezzanotte.

Intanto ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 26, 13 di questi nel comune di Arcidosso dove è stato scoperto un focolaio scoppiato nella comunità bengalese. Si tratta di persone che lavorano nelle aziende agricole del territorio amiatino. I 13 casi sono stati scoperti attraverso uno screening di massa effettuato dall'Asl su circa 80 persone.

Rimane stabile la situazione dei ricoveri. All'ospedale Misericordia ci sono 28 persone ricoverate: sono 20 nel reparto di degenza Covid, 8 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 48.000 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 89.620 le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state superate le due milioni di dosi somministrate: in particolare sono 2.312.421.

Voltiamo pagina, adesso la politica. Novità in vista per le amministrative del prossimo autunno a Grosseto. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la candidatura a sindaco di Leonardo Culicchi per la coalizione che vede insieme centrosinistra e cinque stelle. E per oggi sarà presentato il candidato sindaco del Polo liberale e riformista: si tratta di Valerio Pizzuti.

