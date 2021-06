«Il Covid ha portato via mio nonno»: la pandemia vissuta dai ragazzi

FOLLONICA – Le classi 2A, 3B e 3C della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani di Follonica, Istituto Comprensivo Leopoldo II dI Lorena, guidati dalla professoressa di matematica e scienze Stefania Benucci, hanno esaminato il fenomeno “Coronavirus”.

Le ragazze e i ragazzi hanno trattato la storia e l’origine della pandemia da Covid-19, la definizione e il significato della vita dei virus, e ultimi ma non ultimi, i dati documentati dei contagi a livello nazionale, regionale e provinciale. In particolare è stato evidenziato che i contagi nella loro scuola sono molto “bassi”.

«Con questo – spiega l’istituto – si è voluto evidenziare, nel nostro piccolo, il “limitato” rischio di contagio nelle scuole come la nostra, e allo stesso tempo rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza della presenza di un Servizio sanitario nazionale forte, funzionale, attivo e finalizzato alla salute di ogni cittadino».

L’obiettivo dunque è stato quello di rendere consapevoli i ragazzi, informandoli su quanto sta accadendo, facendo passare il messaggio che la Repubblica tutela gratuitamente la loro salute, come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, (principio cardine dell’art. 32 della Costituzione italiana).

Nel lavoro svolto dagli alunni e dalle alunne sono stati inclusi i pensieri dei ragazzi, le loro riflessioni dopo avere attraversato questo periodo e i loro momenti dolorosi.

Queste alcune frasi scritte dai ragazzi: «Ogni gradino di questa vita ti insegna qualcosa..perciò continua a salire!», «Il virus ci ha insegnato una cosa: in un mondo che vuole innalzare i muri la natura ci ha dimostrato che i confini non esistono», «C’è sempre qualcosa di bello nella vita per cui lottare…e quando siete felici..fateci caso!», «Il Covid è questo, arriva all’improvviso, a volte ti risparmia e a volte ti porta via…a me ha portato via mio nonno».

Questo il link per esaminare il lavoro degli alunni: www.calameo.com/read/0003397299707d02321bd