Coronavirus in Italia – 1.273 nuovi casi: è il dato più basso da settembre. I morti sono 65

GROSSETO - Sono 1.273 casi e 65 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute. Scendono i nuovi positivi rispetto a ieri ma soprattutto rispetto ai 1.820 di lunedì scorso. Si tratta del dato più basso dal 15 settembre scorso, quando si era alla vigilia seconda ondata.

I tamponi sono in calo, come ogni lunedì, 84.567 (65 mila meno di ieri), ma il tasso di positività rimane stabile all'1,5%.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in meno (ieri -14) con 25 ingressi del giorno, e calano a 759, mentre i ricoveri ordinari sono 53 in meno (ieri -230), 4.910 in tutto.