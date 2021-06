Chiara, Matilde e Samantha trionfano al torneo Uisp: prime su sei squadre

GROSSETO – Nuovo appuntamento con il beach volley Uisp nella tensostruttura di viale Europa. In campo sei squadre composte da quattro giocatori e suddivise in due gironi. Dalle qualificazioni disputate con un set secco a 21 punti, è stato possibile far incrociare le squadre in base alla loro posizione in classifica, con fase finale al meglio dei due set. Ha vinto la squadra formata da Chiara Chegia, Matilde Giallini e Samantha Ferretti; battute nel match decisivo Isabella Bianco, Alessia Frullani, Marina Rea e Alessandra Smoqi. Al terzo posto Chiara De Maria, Laura Reali, Martina Rosolia e Irene Tarantino, che hanno superato Aida Casini, Sara Castaldo, Carola Giardina e Lucilla Guerri.

Al 5° e 6° posto le due squadre ospiti della Virtus Maremma composte da Vittoria Albini, Julia Testini, Ranya Stacchini e Agnese Carlesi e da Adele Poli, Alessandro Bonelli, Arianna Bonelli, Emma Bocci.

“Il beach volley Uisp – afferma la coordinatrice Federica Parricchi – ha concluso la stagione sportiva agonistica. E’ stato un anno particolare, ci siamo dovuti adeguare alla situazione mantenendo sempre alto il divertimento e l’amore per lo sport. La grande passione che ormai da 18 anni cerco di trasmettere ai miei atleti è stata un punto cardine, insieme alla tenacia e all’energia dei ragazzi e delle ragazze per non mollare e affrontare a testa alta la stagione”.

Gli allenamenti continueranno fino a fine giugno a Uisp Beach Park, per poi ripartire a settembre con una nuova stagione.