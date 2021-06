Biancorossi al top: Napolitano e Bigazzi campioni toscani assoluti, Ceccarelli al personale nell’alto

GROSSETO – È un bel momento per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnati su più fronti e con brillanti risultati. Nei 3000 siepi la 17enne Elisa Napolitano ha vinto il titolo regionale assoluto a Campi Bisenzio con il tempo di 11’22″24. Un crono che per la mezzofondista allenata da Claudio Pannozzo vale la qualificazione ai campionati italiani assoluti di fine giugno a Rovereto. Stessa impresa compiuta del martello dal grossetano Lorenzo Bigazzi, classe 2002, al successo nella rassegna toscana assoluta di Sesto Fiorentino con 54.92, a pochi centimetri dal recente personale di 55.05. Per il lanciatore cresciuto sotto la guida di Francesco Angius, da quest’anno in maglia Libertas Livorno, c’è quindi il pass tricolore per il Trentino. Al meeting di Prato in evidenza l’altro junior Matteo Pittau che nel disco è tornato a lanciare 44.13 in preparazione ai campionati italiani under 20 di Grosseto.

Sulla pedana di Rieti è arrivato il record personale del 19enne saltatore in alto Leonardo Ceccarelli, che si è migliorato di due centimetri superando quota 1.91. L’atleta seguito dal tecnico Alessandro Moroni ha conquistato perciò il minimo richiesto per la rassegna tricolore juniores di Grosseto. Applausi anche per la staffetta 4×100 under 18 formata da Davide Chiodo, Matteo Liberatore, Romeo Monaci e Gabriele Giacomelli che sulla pista di Prato ha corso in 44″84 per guadagnare la qualificazione ai campionati italiani allievi, che si svolgeranno a Rieti nel mese di luglio. A Livorno protagonisti i marciatori allenati da Fabrizio Pezzuto: nei 5000 metri titolo toscano under 23 per Alessia Frezza con 28’01″24. Al maschile l’allievo Tommaso Iori si è migliorato ancora con 23’10″26, mentre lo junior Thomas Borzi ha chiuso in 24’32″83. A Campi Bisenzio bella prestazione nel mezzofondo anche della 16enne Carolina Fraquelli, con un netto progresso fino a 10’48″29 sui 3000 metri.