Auguri a nonna Ada che oggi compie 100 anni

ROCCASTRADA – Ada Rubegni ha compiuto cento anni.

“Auguri da parte di tutta la comunità – dice il sindaco Francesco Limatola -. Ada ha raggiunto questa “bella” età vivendo in serenità e sicurezza nel geriatrico di Roccastrada. Non è dunque soltanto un traguardo fisico, è un fatto importante per tutta la comunità garantire sempre una vita dignitosa, socialmente attiva, a tutte le nostre persone.

Il futuro di ogni cittadino è una sfida per chi amministra, a partire dai servizi per l’infanzia e per le famiglie, poi la formazione e la creazioni di opportunità di lavoro, fino a garantire una vecchiaia in tranquillità e non in solitudine. Non sono risultati scontati.

Oggi, nell’occasione dei cento anni di Ada, ringrazio a nome del Comune tutto il personale del geriatrico che anche durante un anno difficile dal punto di vista sanitario, hanno saputo accompagnare i giorni dei nostri anziani”, conclude.