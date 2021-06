Undici squadre da tutta Italia a Follonica per il campionato di minigolf

FOLLONICA – Inaugurazione speciale in piazza della Guglia a Follonica da parte del sindaco Andrea Benini, che ha battezzato il 62esimo campionato italiano di Minigolf all’impianto sportivo comunale di via Monte Capanne. Per l’occasione a Follonica sono arrivate undici squadre da tutta Italia accolte dalla presidente del club follonichese Paola Tecchio.

«Questa ripartenza che tutti stiamo vivendo con entusiasmo e fatica passa anche da questi momenti – ha commentato il sindaco Andrea Benini – Ringrazio il club di Follonica e tutti i volontari che hanno organizzato il campionato. È da manifestazioni come questa che si coglie il senso profondo di cosa è lo sport. La parola, tanto sconosciuta quanto bella, deriva infatti dal latino deportare, uscire fuori porta, quindi uscire da sé, per incontrare gli altri e favorire relazioni e incontri».